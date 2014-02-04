В Киеве в пункты обогрева обратились почти 2 тыс. человек

По состоянию на 4 февраля 1741 человек обратился в пункты обогрева Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в столице.

Палатки с теплогенераторами, горячим чаем и продуктами питания спасатели установили в 10 районах столицы. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период низких температур, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят в пунктах обогрева. Сами же пункты установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Пункты обогрева в Киеве будут функционировать до завершения периода низких температур.

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Мобильные пункты обогрева в Киеве расположены по следующим адресам:

Парк Славы (Печерский р-н);

ул. Кошица, 3-Б (Дарницкий р-н);

ул. Довженко, 14 (Шевченковский р-н);

ул. Касьяна, 7 (Голосеевский р-н);

пр. Победы, 69/1 (Святошинский р-н);

ул. Кибальчича, 1 (Днепровский р-н);

ул. Светлицкого, 35 (Подольский р-н);

ул. Малиновского, 6 (Оболонский р-н);

55 квадрат Днепровского лесничества (Деснянский р-н);

пр. Глушкова, 2 (Соломенский р-н).