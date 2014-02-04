Киевсовет планирует выделить 30 млн грн на укрепление Бортнической станции аэрации

На реконструкцию дамб иловых полей Бортнической станции аэрации в бюджете Киева на этот год предусмотрено 30 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

Как отмечается, в 2014 году за счет средств городского бюджета будут продолжаться работы по реконструкции дамб БСА с целью предупреждения аварийных ситуаций и излияния отработанного ила на прилегающую территорию.

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Также Крамаренко сообщил, что с целью улучшения качества водоснабжения и канализации в городе предусмотрено также 70 млн. грн. на строительство и реконструкцию канализационных коллекторов.

«Также одним из важных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства является модернизация, замена и реконструкция лифтового хозяйства жилищного фонда. На это в Программе предусмотрено 30 млн. грн городских средств», – рассказал Крамаренко.