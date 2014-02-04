В Киеве горит дом

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16.30 площадь пожара составляла 300 кв. м.

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Существует угроза распространения огня на соседние здания.