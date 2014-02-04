На Теремках и Троещине построят доступное жилье «70/30» - КГГА

Для возведения в Киеве трех домов в рамках государственной программы «Доступное жилье 70/30», которая предусматривает компенсацию государством 30% от стоимости жилья, в Программе экономического и социального развития Киева на 2014 год предусмотрено 40 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Дома общей жилой площадью около 50 тыс. кв. м построят на улицах Милославской и Теремковской, а также в Моторном переулке.

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Согласно сообщению, в 2014 году городская власть планирует приобрести 86 квартир для педагогов, медиков, работников жилищно-коммунального хозяйства, детей-сирот и многодетных семей. Для этого в программе соцэкономразвития предусмотрено 60 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, депутаты Киевсовета приняли бюджет города и Программу социально-экономического развития на 2014 год. В принятом бюджете Киева на 2014 год объем капитальных инвестиций предусмотрен на уровне 1 млрд грн.