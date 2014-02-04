В Киеве за сутки горели 8 автомобилей

В Киеве 3-4 февраля пожарно-спасательные подразделения 8 раз выезжали на тушение автотранспортных средств.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в столице, первое загорание произошло в Соломенском районе 3 февраля примерно в 17:00. На проезжей части дороги по просп. Победы 49/2, во время движения в автомобиле марки BMW X5 в моторном отсеке возник пожар.

Следующий выезд спасатели осуществили 4 февраля в 02:15 на ул. Малиновского, 25. Во дворе 9-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Opel Omega возник пожар. Под действием высокой температуры огнем повреждены капот, моторный отсек, фары, передние колеса, лакокрасочное покрытие автомобиля.

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Во дворе 9-этажного жилого дома по ул. Ярослава Ивашкевича, 3, горел автомобиль Hyindai. В результате пожара в авто повреждены моторный отсек, стекло и лакокрасочное покрытие.

В Днепровском районе произошло загорание автомобиля Opel Omega. На момент возникновения пожара авто было припарковано во дворе 9-этажного жилого дома на Днепровской Набережной, 7-А. Специалисты установили, что очаг пожара находился в моторном отсеке легкового авто. Огнем повреждены моторный отсек, колеса, лобовое стекло, панель приборов.

В Шевченковском районе в 03:31 спасатели выехали по адресу ул. Щербакова, 51-В, где во дворе 5-этажного жилого дома горел Opel Vectra. В результате пожара сгорели и повреждены моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Примерно в 4.30 во дворе 9-этажного жилого дома по ул. Голосеевская, 5, в припаркованном автомобиле Ford возник пожар. Пламя уничтожило и повредило салон, панель приборов и лакокрасочное покрытие автомобиля. Предварительная причина возникновения пожара – занос постороннего источника загорания.

В 04:49 соломенские спасатели выехали на ликвидацию загорания в авто. Во дворе 5-этажного жилого дома по ул. Златопольской, 4, в моторном отсеке автомобиля Peugeot 407 возник пожар. Огонь уничтожил и повредил моторный отсек, фары, бампер, капот и крылья легкового авто.

В 06:18 на обочине проезжей части дороги по Шоссе Харьковское, 144, произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением в припаркованном автомобиле ВАЗ 2109. На помощь прибыли дарницкие спасатели. Огонь успел повредить моторный отсек и салон автомобиля.

Окончательные причины возникновения пожаров устанавливаются. Жертв и пострадавших в 8 случаях нет.