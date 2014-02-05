Прокуратура Киева заявила, что применила закон об амнистии уже к 15 арестованным

Шевченковский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» до еще одного осужденного за декабрьские столкновения в центре столицы.

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Об этом говорится на официальном сайте столичной прокуратуры.

Согласно решению Шевченковского райсуда мужчина освобожден от наказания, назначенного ранее обвинительным приговором той же судебной инстанции.

Итак, на сегодня нормы указанного Закона применены к 15 арестованным, которые привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с силовым противостоянием с правоохранителями в ноябре-декабре прошлого года.

В течение недели прокуроры поставят вопрос перед судами о применении настоящего закона в отношении всех лиц, кто подпадает под его действие.