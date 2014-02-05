На Московском мосту в Киеве столкнулись пять автомобилей

Утром в Киеве на Московском мосту произошла авария, участниками которой стали пять легковых автомобилей, сообщает Магнолия-ТВ.

Со слов водителей движение на мосту было не очень интенсивным. Скорость была небольшой, но полная остановка в левом ряду автомобиля "Форд Фиеста" спровоцировала аварию. За "Фиеста" двигался "Форд Эскорт", водитель которого успел затормозить, но за "Эскортом" ехал "Киа церато", который и "собрал" оба "Форда" в кучу.

Еще два автомобиля – "Форд Фокус" и "Дэу Нексия" стали участниками этой аварии при попытке ее объехать. "Фокус" уходил от столкновения с "Киа" вправо, и зацепил "Дэу".

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Не обошлось без пострадавших. Пассажирка "Киа" во время столкновения, несмотря на то, что сработала подушка безопасности, ударилась головой о лобовое стекло. Ее на машине скорой помощи отправили в больницу. Врачи заверили, что угрозы здоровью потерпевшей нет.

Движение по Московскому мосту с левого берега на правый очень затруднено. Пробка собралась от места аварии, а это практически под центральной консолью моста, до самой Троещины.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.