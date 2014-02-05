В Киеве горело офисное здание на Подоле

Площадь пожара в трехэтажном доме составила около 500 квадратных метров, сообщает ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв кислородных газовых баллонов, которые были в помещении.

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На место вызова прибыли спасатели (50 человек личного состава и 13 единиц специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) и начали тушение. В 14:09 пожар на площади 500 кв. м был локализирован, в 14:21 его полностью ликвидировали.

Причина возникновения возгорания устанавливается.