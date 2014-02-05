Кинотеатр "Жовтень" обратился к киевлянам с просьбой защитить его от выселения

Об этом говорится в обращении к зрителям на сайте кинотеатра.

Согласно сообщению, данное обращение вызвано продолжением конфликтной ситуации по поводу аренды помещения.

"Городская власть угрожала ООО «Киноман», которое является организационным центром «Жовтня», выселить его из исторического помещения кинотеатра. В октябре 2013 года более 500 зрителей «Жовтня» и гостей кинофестиваля «Молодость» обратились к Председателю Киевской городской государственной администрации с просьбой не допустить выселения ООО «Киноман» и положительно решить спорные вопросы вокруг кинотеатра", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ КГГА уверяют, что закрывать «Жовтень» не собираютсяОднако, несмотря на это, 4 декабря Хозяйственный суд города Киева был подан иск о выселении ООО «Киноман».

"Истцом выступила Киевский городской совет, а его интересы представляет первый заместитель прокурора Подольского района г. Киева. Иск инициировал Департамент коммунальной собственности г. Киева", - сообщили в кинотеатре.

18 февраля 2014 года начнется рассмотрение данного судебного дела по существу. В «Жовтне» заявляют, что хотят, чтобы суд рассматривал спорные вопросы максимально прозрачно и чтобы общественность была информирована о ходе дела в отношении "одного из старейших кинотеатров Киева".

Также коллектив кинотеатра обратился к киевлянам с просьбой подписать обращение к секретарю горсовета Киева Галине Гереге.

"Мы приглашаем всех неравнодушных киевлян подписать обращение к Заместителю Киевского городского председателя - секретарю Киевского городского совета Г. Ф. Гереге. Обращение направлено на то, чтобы запретить выселение ООО «Киноман» из помещения кинотеатра «Жовтень» и одобрить соответствующий договор аренды. Подписать обращение можно в фойе кинотеатра «Жовтень» с 11.00 до 22.00", - сообщает сайт кинотеатра.