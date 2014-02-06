В Киеве подожгли двери двух квартир

В Киеве из-за поджога горели входные двери двух квартир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, это произошло вчера, 5 февраля, в одной из 9-этажек по просп. Отрадному, 38, в Соломенском районе.

«В 18:20 соседи, проходившие мимо 6-го этажа дома, увидели, что горят две входных двери и вызвали спасателей», - отмечается в сообщении. На место сразу выехали бойцы 18-й государственной пожарно-спасательной части. В 18:34 огонь был ликвидирован подручными средствами пожаротушения.

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Жители квартир, двери которых загорелись, даже не догадывались об огне, отметили в ГСЧС. Никто из них, к счастью, не пострадал.

В результате загорания сгорела обшивка обеих дверей, закопчены стены и потолок коридора.

Предварительная версия пожара – поджог. Окончательную причину загорания установит следствие, говорится в сообщении.