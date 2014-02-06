В Киеве неизвестные разгромили два ресторана

В течение ночи в Киеве группа неизвестных лиц разгромила сразу два ресторана.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Сообщается, что «погромщики были в масках на лицах, одеты в камуфляжную одежду, на «вооружении» у них были биты, деревянные палки и щиты».

6 февраля 2014 года около трех часов ночи в дежурную часть Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение от охранника ресторана по улице Терещенковская о том, что группа людей в количестве 50 человек разгромила фасад помещения заведения. Охранник заведения рассказал правоохранителям, что группа граждан в масках и касках на головах подошла к помещению заведения, после чего несколько из них палками разбили стекло двух окон. Затем на других окнах нападающие оранжевой краской нанесли надписи «Бойкот» и «Революция». После погрома указанная группа граждан покинула место происшествия и отправилась в направлении станции метро «Театральная».

Читайте такжеСМИ: В Коломые участники вече разгромили офис Партии регионов

По данному факту следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В настоящее время продолжается дальнейшее расследование.

Несколькими минутами позже аналогичное сообщение о групповом нападении на ресторан, расположенный на улице Красноармейской, поступило в дежурную часть Голосеевского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве. Ресторан находится в подвальном помещении жилого дома, который охраняет один сторож. Он сообщил милиционерам, что действовала группа лиц, одетых в камуфляжную и темную одежду. На лицах у них были маски черного цвета. В руках – щиты и деревянные палки. По словам охранника, они разбили входные стеклянные двери этого заведения, повредили гипсовые статуи на входе, разрисовали стены ресторана.

«Сотрудники милиции во время проведения осмотра места происшествия установили, что на боковых стенах от входа в помещение ресторана находятся нанесенные красной краской надписи «Слава нации», «За революцию», «Бойкот»», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве ночью сгорело семь автомобилей активистов Автомайдана - СМИ

Голосеевским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве информация о данном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация ст. 194 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Следственным отделом Голосеевского райуправления проводится дальнейшее досудебное расследование.