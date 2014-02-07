В Киеве осужден организатор контрабанды кокаина

Как сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, он признан виновным в организации контрабанды и незаконном приобретении, хранении и перевозке кокаина весом почти 300 г.

Читайте такжеЗапад Африки стал главным маршрутом наркоторговлиВ сообщении говорится, что “перемещение через таможенную границу осуществил курьер – он употребил 44 полимерных капсулы с порошковидным веществом, которое содержало кокаин”.