В Киеве осужден организатор контрабанды кокаина
14:48, 07 февраля 2014Киев
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Вступил в силу приговор Соломенского райсуда Киева о лишении свободы на 9 лет и 6 месяцев с конфискацией наркотических средств и всего имущества в отношении организатора контрабанды кокаина
Суд присудил 9,5 лет лишения свободы / Фото : REUTERS
Как сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, он признан виновным в организации контрабанды и незаконном приобретении, хранении и перевозке кокаина весом почти 300 г.
Читайте такжеЗапад Африки стал главным маршрутом наркоторговлиВ сообщении говорится, что “перемещение через таможенную границу осуществил курьер – он употребил 44 полимерных капсулы с порошковидным веществом, которое содержало кокаин”.
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