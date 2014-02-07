За сутки из Киева вывезли более тысячи тонн снега

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным корпорации, техника работала на таких улицах: Байковая, Гринченко, Жукова, Фрунзе, Вышгородская, Саксаганского, Командарма Каменева, Пилипа Орлика, Лаврская, Ленина.

Читайте такжеВ Одессе к ликвидации наледи и снега с крыш домов привлекли альпинистовТакже снег вывозили по адресам: просп. Маяковского, бульв. Дружбы народов, Контрактовая и Севастопольская площади, Надднепрянское шоссе, Южный мостовой переход, мост имени Патона и Московский мост и др.

Для выполнения работ по обработке и расчистке автодорог дорожники задействовали около 230 единиц техники в первой и второй сменах. На улицах города работали 574 работника предприятий корпорации.

Кроме того, в ночное время дорожники продолжили повторно обрабатывать реагентами покрытие проезжих частей на отдельных участках и расчищать от снега ливнеприемные решетки и колодцы в сниженных местах. Всего было использовано более 22 тонн соли и 82 тонн песчано-солевой смеси.