ПР дала 340 тыс. грн на восстановление Мариинского парка - КГГА

Городская организация Партии регионов выплатила 340 тыс. грн за восстановительные работы, проведенные “Киевзеленстрой” после массовых мероприятий Антимайдана в Мариинском парке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

“На прошедшей неделе те 340 тыс. грн, которые должны были за Мариинский парк заплатить, “Киевзеленстрою” проплачены. И “Киевзеленстрой” их получил. “Киевзеленстрой” выполнил определенные работы по наведению порядка в Мариинском парке и посчитал - это 340 тыс. - и получил эти средства. Это Партия регионов городская взяла на себя ответственность и перечислила из своих взносов 340 тыс.”, - сказал Голубченко.

Он добавил, что рассчитывает на такие же действия оппозиционных партий по восстановлению территории Майдана.

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“Я бы хотел, чтобы точно так же перечислили партии "Свобода", "УДАР" и "Батькивщина”. Если они свою долю перечислят, то это и будут спонсорские средства. Где они эти средства возьмут, это их вопрос. Может, им спонсоры и дадут. Но каждый свой урон должен возместить", - сказал Голубченко.

По его словам, сейчас трудно оценить убытки, причиненные зданию КГГА на Крещатике, а также средства, необходимые на восстановление Крещатика и улицы Грушевского, поскольку там остаются митингующие.

Предварительно, как сообщил Голубченко, в бюджет заложено 20 млн. грн для ремонтных работ в здании КГГА.

“Заложено это, исходя из приблизительных оценок. Сумма эта подлежит коррекции. Я не знаю, сколько нужно будет средств. Там были наши работники. Они обошли, пришли и сказали, что, возможно 15, возможно 20 млн. – в зависимости, сколько еще там просидят. Вот мы так и заложили”, - объяснил Голубченко.

На восстановление улицы Грушевского, по его словам, по первым выводам, необходимо около 24 млн грн. "Был совсем примитивный расчет. Мне называли 24 млн. Сейчас не знаю, ведь каждый день там что-то происходит", - сказал Голубченко.