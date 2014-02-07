Оппозиция зарегистрировала в ВР проект постановления о выборах в Киеве

Текста проекта постановления на сайте ВР пока еще нет.

Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты от фракции "Батькивщина" Леонид Емец и Александр Бригинец своим проектом постановления предлагали назначить внеочередные выборы депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы на 20 апреля.

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Кроме того, депутаты от "Батькивщины" Александр Черноволенко, Юрий Одарченко и Степан Курпиль предлагали парламенту назначить внеочередные выборы городского головы Киева и депутатов Киевсовета на 6 апреля.

Как известно, Киев остается без мэра с июня 2012 года, когда Леонид Черновецкий подал в отставку.