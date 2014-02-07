Оппозиция зарегистрировала в ВР проект постановления о выборах в Киеве
18:11, 07 февраля 2014Киев
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Народный депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (относительно проведения выборов через 60 со дня принятия постановления).
Людмила Денисова и Владимир Яворивский
Текста проекта постановления на сайте ВР пока еще нет.
Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты от фракции "Батькивщина" Леонид Емец и Александр Бригинец своим проектом постановления предлагали назначить внеочередные выборы депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы на 20 апреля.
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Кроме того, депутаты от "Батькивщины" Александр Черноволенко, Юрий Одарченко и Степан Курпиль предлагали парламенту назначить внеочередные выборы городского головы Киева и депутатов Киевсовета на 6 апреля.
Как известно, Киев остается без мэра с июня 2012 года, когда Леонид Черновецкий подал в отставку.
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