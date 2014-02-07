Киевавтодор начал ремонтировать дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в течение дня работники КП ДЭУ районов выполняли работы по ликвидации аварийно-опасной ямочности на улично-путевой сети Киева. Дорожные бригады использовали литой асфальтобетон. В целом объемы выполненных работ составили более 700 кв. м.

Работы начаты с наиболее проблемных мест, где глубина ям превышала 4 см.

Так, в Голосеевском районе бригады работали на улицах Васильковской, Вильямса, Якубовского, Саперно-Слободской, на проспектах Науки и Краснозвездном.

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В Деснянском районе работы выполнялись по адресам: ул. Электротехническая, Братиславская, Красногвардейская, Т. Драйзера, Шолом-Алейхема, Киото (от съезда с просп. Броварского до выезда на путепровод через просп. Броварской) и др.

В Днепровском районе работы проводились на Броварском проспекте и Гагарина, а также на улицах Мира, Строителей, Сивашской, Хорольсколй.

В Оболонском районе ямочность ликвидировали на улицах: Богатырской, Маршала Тимошенко, С. Скляренко, Автозаводской, Героев Днепра, Малиновского и других.

В Печерском районе асфальтобетон укладывали на таких участках: ул. Кутузова, ул. Кургановская, бульв. Дружбы народов, в частности, выезд с бульв. Дружбы народов на ул. Киквидзе.

В Подольском районе бригады работали на улицах: Электриков, Константиновской, Нижний и Верхний Вал, Фрунзе, а в Святошинском районе – на Кольцевой дороге, ул. Н. Трублаини, 9 Мая, Симиренко, Тулузы.

В Соломенском районе ямочность ликвидировали на ул. Новая дорога и ул. Волынской.

В Шевченковском районе работы выполнялись по адресам: ул. С. Петлюры, Лукьяновская, Зоологическая, Мельникова, Дегтяревская, на углу Т. Шамрыло, Семьи Хохловых, Ярославов Вал (на углу Владимирской), на бульв. Т. Шевченко и др.

Кроме того, работники предприятия «Киевавтошляхмист» выполняли работы по ликвидации ямочности на ряде путепроводов и мостов столицы. В частности, бригады работали на Южном мостовом переходе, Московском мосту, путепроводе возле станций метро «Святошин» и «Берестейская», на эстакаде возле станции метро «Шулявская», Индустриальном путепроводе и Гаванском мосту и др.