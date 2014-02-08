В Киеве сгорели два грузовых автомобиля
В столице 7 февраля сгорели два грузовых автомобиля.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, первый вызов поступил в 11.17 из Шевченковского района, где по ул. Лукьяновской, 14, на проезжей части дороги загорелся автомобиль Mercedes Sprinter.
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в 11:38. Выгорел салон, а также испорчено лакокрасочное покрытие автотранспортного средства.
В тот же день в 19.53 в Оболонском районе на обочине дороги загорелся еще один автомобиль - Iveco. Уже в 20:04 спасателя загасили огонь. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, капот и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Предварительно причиной пожара эксперты называют короткое замыкание, отметили в ГСЧС.
Никто не пострадал.