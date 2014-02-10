Задолженность Киева за потребленный газ составляет 3,6 млрд грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий.

Он сообщил, что постановлением Кабмина Киеву предусмотрена субвенция на погашение разницы в тарифах в размере 3,194 млрд грн. По словам Новицкого, в настоящее время уже согласовано погашение на сумму около 2 млрд грн за счет указанной субвенции. “Мы ожидаем, что в ближайшее время задолженность эта будет погашена. Но остается 1,5 млрд грн, которые нужно найти как можно скорее”, - подчеркнул Новицкий. Руководитель Департамента отметил, что определенную часть этого долга можно погасить средствами субвенции, о которой уже шла речь, согласно постановлению Кабмина, а остальные - за счет долгов ЖЭКов, которые составляют 830 млн. грн, в том числе долги населения - 576 млн. грн.

Читайте также«Нафтогаз» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги за газНовицкий сообщил, что районные администрации сейчас проводят работу по возврату этих долгов ЖЭКов через судебные инстанции.

Со своей стороны первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, комментируя эти долги, сказал журналистам, что город планирует 600 млн. грн отработать в ближайшее время и таким образом погасить часть остающегося долга. А относительно остальных средств, то, по его словам, вопрос будет решаться.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

16 января с.г. на селекторном совещании в Кабинете министров первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Франчук сообщил, что предприятия теплокоммунэнерго, по состоянию на январь 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 24,8 млрд грн за потребленный газ за последние три года. «За 2011 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 1,6 млрд грн, за 2012 год - 5,3 млрд грн, за 2013 год - 14,9 млрд грн. В целом же, общая задолженность предприятий ТКЭ составляет 24,8 млрд грн», - сказал Франчук.

При этом, по состоянию на 3 февраля 2014 года, задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составила уже почти 27 млрд грн.

5 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в очередной раз обратилась к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, иначе компания грозит блокированием счетов злостных неплательщиков.

В то же время, компания не называет этих неплательщиков.