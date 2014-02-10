За ремонт труб КГГА хочет отдать «Киевэнерго» энергетические объекты

Киевские власти хотят компенсировать энергетическими объектами, а не средствами из бюджета, расходы ПАО “Киевэнерго” на ремонт водопроводных и теплосетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

“Мы сейчас рассматриваем вопрос о расчете с «Киевэнерго» неотъемлемым имуществом за то, сколько средств она вложила в перекладку наших труб. Трубы остаются в собственности города, а мы что-то взамен из электроэнергетики на такую же сумму передаем “Киевэнерго” в собственность, чтобы не платить из бюджета ему средства за это улучшение”, - объяснил Голубченко.

По его словам, такое решение должна поддержать сессия Киевсовета.

“Как только “Киевэнерго” получит такое решение сессии, она поверит в то, что с ней рассчитываются и на следующий год заложит намного больше. Она даже кредиты возьмет”, - считает Голубченко.

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Он отметил, что “Киевэнерго” выгодно отдавать столице в собственность улучшенные сети, а себе брать энергетические объекты.

“Потому что “Киевэнерго” больше настроена в своем бизнесе именно на электрическую составляющую, а не на тепловую. Поэтому таким образом можно с ней работать. Ну и нужно с “Киевэнерго” продолжать работу, чтобы она стала исполнителем услуг по производству и подаче горячей воды и тепла”, - отметил Голубченко.

Он сообщил, что в этом году в Киеве планируется осуществить замену труб на 100 млн грн.

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Также Голубченко сообщил, что “слабым местом” во время отопительного сезона в этом году является несоблюдение температурного режима компанией “Киевэнерго”. “А контролируем мы его плохо”, - отметил Голубченко. По его словам, теперь будет усилена работа по контролю за температурой теплоносителя, который подается в сети. Также будут собраны материалы районными администрациями о несоблюдении температурного режима в предыдущие месяцы отопительного сезона. Согласно этим данным, по словам Голубченко, можно будет сделать пересчет по выставленным платежам “Киевэнерго”.

“Если компания поймет, что мы можем это контролировать, ситуация изменится к лучшему. Там есть вопрос ЖЭКов, - где-то засорены батареи, но есть и вопрос “Киевэнерго”, - сказал Голубченко о зафиксированных фактах едва теплых батарей в домах киевлян.