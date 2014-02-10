Макеенко пообещал отозвать иск о запрете акций и восстановить райсоветы - оппозиция

Киевская городская государственная администрация подаст заявление об отказе от иска, на основании которого Окружной административный суд Киева запретил проведение мирных мероприятий в центре столицы до 8 марта этого года.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Киевской городской парторганизации «Батькивщина» Юрий Одарченко после встречи представителей Общего собрания киевлян - народных депутатов Украины Александра Чорноволенко, Наталии Новак, депутатов Киевского городского совета Татьяны Мелиховой, Александра Клюса - с председателем КГГА Владимиром Макеенко.

«Мы озвучили требования собрания, проведенного 8 февраля в Киевсовете. Макеенко согласился с необходимостью идти на компромиссы. Так, он обещал в ближайшее время подать заявление об отказе от иска, на основании которого Окружной административный суд города Киева запретил проведение мирных мероприятий в центре Киева до 8 марта этого года», - отметил депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской «Батькивщины».

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Также, по словам Одарченко, председатель КГГА согласился с необходимостью возобновления местного самоуправления в городе Киеве – проведения выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета», - отметил депутат.

Кроме того, подчеркнул Одарченко, в ходе встречи была достигнута договоренность, что на ближайшей сессии Киевсовета будет проголосован проект решения о возобновлении районных в Киеве советов.

Как сообщалось, Общее собрание киевлян, состоявшееся в помещении Киевсовета 8 февраля, приняло резолюцию, в которой требуют освобождения всех политических заключенных, назначения местных выборов, возобновления деятельности районных советов и прекращения налоговой дискриминации в Киеве.

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Так, Общее собрание киевлян требует от власти принятия ряда решений и постановлений, среди которых: проект постановления о назначении на 13 апреля внеочередных выборов Киевского городского головы и Киевсовета; проект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (о зачислении 100% налога на доходы физических лиц и 20% налога на доходы предприятий в бюджет Киева); проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об образовании исполнительных комитетов областных, районных советов в городе Киеве и районах Киева»; проект решения «Об управлении районами города Киева», предусматривающий возобновление 10-ти районных советов в столице, определение их численного состава и назначение выборов в них уже через 60 дней со дня принятия решения.