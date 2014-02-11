СМИ: В центре Киева со следующей недели хотят ввести особый режим
По данным СМИ, применять особый режим планируют с начала следующей недели, после окончания срока, указанного в так называемом "законе о заложников"
На утверждение Кабинета министров передан "перечень территорий и улиц в г.Киеве, на которых применяют дополнительные меры защиты безопасности граждан".
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.
Список мест, которые сотрудники МВД возьмут под дополнительный контроль, по утверждению источника, является дополнением к ранее принятому постановлению правительства №14.
Документ имеет закрытый характер. Смысл термина "дополнительные меры защиты безопасности граждан" в нем не расшифровывают. Согласно объяснениям источника, на территориях и улицах, прилегающих к заблокированному правительственному кварталу, будет введен специальный режим передвижения. Как утверждает источник ZN.UA документ является попыткой узаконить право сотрудников МВД:
- перекрывать столичные улицы;
- ограничивать свободу передвижения граждан в центре столицы;
- задерживать лиц, которые, по мнению правоохранителей, "угрожают безопасности граждан".
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Под последнюю категорию могут попасть, например, люди в касках или камуфляже; граждане с флагами или транспарантами; лица, которые передвигаются группами и т.д.
Планируется, что перечень улиц будет утвержден Кабмином в ближайшее время. По некоторым данным, применять особый режим планируют с начала следующей недели, после окончания срока, указанного в так называемом "законе о заложниках".
Напомним, что до 17 февраля оппозиции попросили освободить административные здания в Киеве и регионах, а также деблокировать столичную улицу Грушевского.