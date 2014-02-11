Погода в Киеве на завтра, 12 февраля
17:40, 11 февраля 2014Киев
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В среду, 12 февраля, в течение дня будет стоять пасмурная погода, небольшой дождь ожидается ближе к вечеру.
В Киеве дождь
Ночью на столбике термометра будет около -1 градусов, но будет ощущаться как -3 мороза, сообщает Meteoprog. Днем воздух прогреется до +5 градуса тепла, к вечеру на столбике термометра будет +4 выше нуля. Ветер западный 2-4 м/с.
В конце недели небольшой, но затяжной дождь ожидается в пятницу. Днем потеплеет до +6 градусов тепла, ночные показатели будут около +1...+3 градусов выше нуля.
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