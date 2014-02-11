В МВД опровергают информацию СМИ о возможности введения пропусков в центр Киева
20:05, 11 февраля 2014Киев
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Заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк, который отвечает за общественную безопасность, категорически опровергает информацию отдельных СМИ о возможности введения специального пропускного режима в центральную часть Киева после 17 февраля, когда истекает срок действия так называемого “закона об амнистии”.
dt.ua
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
“Вы знаете, я даже не хочу на эту тему что-то говорить. Я не хочу комментировать всевозможные несуразности, которые кто-то продуцирует”, - сказал он.
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Сегодня в СМИ появилась информация, что со следующей недели планируют применить особый режим передвижения по центру Киева. На утверждение Кабинета министры передан "перечень территорий и улиц в г. Киеве, на которых применяют дополнительные меры защиты безопасности граждан", сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.
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