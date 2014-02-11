В МВД опровергают информацию СМИ о возможности введения пропусков в центр Киева

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

“Вы знаете, я даже не хочу на эту тему что-то говорить. Я не хочу комментировать всевозможные несуразности, которые кто-то продуцирует”, - сказал он.

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Сегодня в СМИ появилась информация, что со следующей недели планируют применить особый режим передвижения по центру Киева. На утверждение Кабинета министры передан "перечень территорий и улиц в г. Киеве, на которых применяют дополнительные меры защиты безопасности граждан", сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.