КГГА начинает регистрацию киосков по новой схеме размещения

Киевская государственная городская администрация начинает прием заявлений на установление временных сооружений в соответствии с утвержденной в декабре прошлого года Комплексной схемой размещения ВС торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Как отмечается в сообщении, заявки предпринимателей будет рассматривать специальная комиссия, созданная распоряжением КГГА № 2354 от 30 декабря 2013 г. В состав комиссии вошли представители структурных подразделений горгосадминистрации, представители районных в Киеве госадминистраций и депутаты Киевского городского совета.

Для удобного и быстрого оформления заявлений создан специальный веб-портал размещения ВС, который интегрирован в городскую информационно-аналитическую систему «Градостроительный кадастр Киева» http://mkk.kga.gov.ua/.

Как уверяет заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Андрей Вавриш, теперь максимально упрощена процедура оформления разрешительных документов. “При регистрации через веб-портал ВС, заявка оформляется практически в автоматическом режиме. Заявителю нужно только выбрать тип и архитип киоска и приложить некоторую информацию о себе. При этом процесс регистрации занимает несколько минут. Кроме того, документы будут подаваться в электронном виде, что, безусловно, упростит формирование и наполнение системы градостроительного кадастра», - прокомментировал он.

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“После регистрации и оформления заявок через веб-портал в Городской разрешительный центр достаточно подать только распечатанную заявку”, - прибавил Вавриш.

После обработки документов и принятия комиссией позитивного решения, заявителю предоставляется заключение о соответствии намерений с минимальным перечнем условий, в том числе уплата долевого участия по содержанию объектов благоустройства.

Срок получения заключения составляет 10 дней. Столько же времени понадобится, чтобы оформить паспорт привязки в соответствии с порядком, определенным приказом Минрегиона № 244 от 21.10.2011 года.

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Паспорт привязки выдается сроком на 5 лет. А срок действия документа будет зависеть от имеющейся уплаты по договору долевого участия.

Как отмечают в Департаменте, при регистрации через веб-портал заявитель имеет возможность бесплатно оформить дополнительную заявку на получение топографических материалов М 1:500 для оценки, анализа и предварительного определения места расположения временного сооружения. Соответствующие материалы будут предоставляться в Департаменте градостроительства и архитектуры в течение 10-15 минут.

Как сообщал УНИАН, Комплексная схема размещения временных сооружений утверждена распоряжениям КГГА № 2251 от 13.12.2013 г. Ею определено, что ВС будут размещаться в конкретно определенных местах с учетом установленных минимальных расстояний к объектам памятнико-охранного значения, дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, государственных и муниципальных учреждений.

Кроме того, Комплексная схема станет составной частью Градостроительного кадастра Киева, которая позволит вести учет временных сооружений наравне с другими градостроительными объектами.