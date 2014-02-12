В Киеве открывается новый визовый центр Великобритании.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины об изменениях в процессе получения британских виз в Украине.

В частности, как отметили в МИД Украины, по информации Посольства Великобритании в Украине, начиная с сентября 2013 года, Министерство внутренних дел Великобритании передало контракты на получение визовых документов компаниям «Teleperformance Ltd» и «VFS Global».

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В этой связи 26 февраля с.г. компания «Teleperformance Ltd» открывает новый Визовый центр в Киеве по адресу: ул. Глубочицкая, 4. Визовый центр будет работать с понедельника по пятницу с 08.30 до 15.30.

«Новый визовый центр позволит оптимизировать процесс получения визы в Великобританию и сделать процедуру подачи документов более удобной для граждан Украины», - заверяют в МИД.