Платные стоянки в Киеве стали отказываться от авто с львовскими номерами

После того как столичные парковщики начали подымать цены за свои услуги, якобы мотивируя это тем, что на стоянках сейчас наплыв желающих и мест на всех не хватает, у охранников парковок появилось еще одно условие.

Все больше ночных сторожей не хотят брать к себе на площадки автомобили с регистрацией западных областей, объясняя это тем, что за ними в городе идет охота, а проблемы никому не нужны, пишет FirstGear.

«Хотел оставить свой Хюндай на платной стоянке. Парковшик сперва нашел мне местечко, а когда посмотрел на номера машины, вдруг вспомнил, что мест у него нет. Мол, едь на другую площадку, ищи там», - рассказала один из водителей.

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«Я ему говорю, ну так у тебя же полно места, поставь хоть у забора. Когда разговорились, мужик признался, что хозяин парковки рекомендовал не брать на хранение машины с номерами западных областей. Их чаще всего жгут. А из-за одной, при такой плотности машин, могут сгореть все», - добавил он.

Как пишет издание, аналогичная история произошла с уроженцем Тернополя, проживающем в Киеве, Алексеем Гордиенко. Мужчина пару месяцев ставил свою машину на стоянке неподалеку от станции метро Нивки. Но в субботу оказалось, для его «десятки» места больше нет.

«Парковщик мне честно признался, на мое местечко поставил киевскую машину. Территория парковки обтянута сеткой рабицей, и все прекрасно просматривается прохожими. Парковщик боится, что на мою машину кто-то бросит «коктейль Молотова». Номера у меня тернопольские», - рассказал владелец авто.

По словам Алексея, парковщики не стали бы выгонять клиентов из территории по своей инициативе. Пришло распоряжение от руководства, или же парковщиков кто-то предупредил о возможных неприятностях.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день по официальным данным в Киеве сгорели уже 60 автомобилей, поджоги которых доказаны официально. В общей сложности по разным причинам с начала этого года сгорели уже 123 автомобиля.