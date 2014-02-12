Платные стоянки в Киеве стали отказываться от авто с львовскими номерами
Парковщики утверждают, что насмотрелись ТВ и теперь не хотят проблем. Водители подозревают, охранников площадок попросту предупредили.
После того как столичные парковщики начали подымать цены за свои услуги, якобы мотивируя это тем, что на стоянках сейчас наплыв желающих и мест на всех не хватает, у охранников парковок появилось еще одно условие.
Все больше ночных сторожей не хотят брать к себе на площадки автомобили с регистрацией западных областей, объясняя это тем, что за ними в городе идет охота, а проблемы никому не нужны, пишет FirstGear.
«Хотел оставить свой Хюндай на платной стоянке. Парковшик сперва нашел мне местечко, а когда посмотрел на номера машины, вдруг вспомнил, что мест у него нет. Мол, едь на другую площадку, ищи там», - рассказала один из водителей.
Читайте такжеПодозреваемый в поджоге автомобилей в Киеве рассказал, от кого получил задание
«Я ему говорю, ну так у тебя же полно места, поставь хоть у забора. Когда разговорились, мужик признался, что хозяин парковки рекомендовал не брать на хранение машины с номерами западных областей. Их чаще всего жгут. А из-за одной, при такой плотности машин, могут сгореть все», - добавил он.
Как пишет издание, аналогичная история произошла с уроженцем Тернополя, проживающем в Киеве, Алексеем Гордиенко. Мужчина пару месяцев ставил свою машину на стоянке неподалеку от станции метро Нивки. Но в субботу оказалось, для его «десятки» места больше нет.
«Парковщик мне честно признался, на мое местечко поставил киевскую машину. Территория парковки обтянута сеткой рабицей, и все прекрасно просматривается прохожими. Парковщик боится, что на мою машину кто-то бросит «коктейль Молотова». Номера у меня тернопольские», - рассказал владелец авто.
По словам Алексея, парковщики не стали бы выгонять клиентов из территории по своей инициативе. Пришло распоряжение от руководства, или же парковщиков кто-то предупредил о возможных неприятностях.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день по официальным данным в Киеве сгорели уже 60 автомобилей, поджоги которых доказаны официально. В общей сложности по разным причинам с начала этого года сгорели уже 123 автомобиля.