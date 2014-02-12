КГГА продлит аренду кинотеатру "Жовтень" на три года

На днях в городе опять вспыхнул скандал вокруг кинотеатра «Жовтень», который, по мнению его руководства, пытаются выселить из занимаемого помещения на Подоле, пишет "Сегодня".

В понедельник представители КГГА встретились с компанией «Киноман», которая уже много лет арендует помещение кинотеатра «Жовтень», и договорились продлить ему аренду.

«Нам удалось достичь компромисса. Сейчас Департамент коммунальной собственности КГГА готовит проект решения Киеврады о заключении нового договора аренды, который мы заключим на три года», — рассказал «Сегодня» замглавы КГГА Александр Пузанов.

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Городская власть убеждена, что теперь конфликт с кинотеатром исчерпан. «Арендатор остается работать в помещении «Жовтня», а город получает справедливую цену», — пояснил Александр Пузанов и напомнил, что для кинотеатра будет установлена льготная арендная ставка, поскольку речь идет об учреждении культуры.

Директор кинотеатра «Жовтень» Людмила Горделадзе считает, что об окончании конфликта можно будет говорить, когда Киеврада примет решение и подготовит новый договор.

«Да, встреча с представителями КГГА состоялась, и нам пообещали уладить конфликт. Но не мы его начинали, мы исправно платили арендную плату. Впрочем, если все будет так, как обещают в мэрии, то мы будем только рады», — говорит Горделадзе.