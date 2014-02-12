Правозащитники считают нелегитимной амнистию Сивковича и Попова

Об этом УНИАН сообщили в Комиссии по расследованию нарушений прав человека в Украине.

«Сообщение об освобождении от ответственности Сивковича и Попова и других лиц за разгон и истязание студентов 30 ноября является попыткой государства официально признать себя безответственным. Но пока государство существует, оно не может снять ответственность со своих официальных лиц. Потому данное решение нелегитимно», - сказал Сирый.

Он пояснил, что государство не может снимать с себя ответственность за надлежащее выполнение правоохранительной функции, а также функции безопасности.

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«Важно понимать, что государство вправе изменить ответственность или снять ответственность с частных лиц, в частности с протестующих, но ни при каких условиях - ни при обстоятельствах чрезвычайных ситуаций, ни при военных обстоятельствах - государство не вправе с себя снимать ответственность за надлежащее выполнение правоохранительной функции, а также функции безопасности», - сказал Сирый.

Он отметил, что события 30 ноября, а именно - избиение студентов, признаны преступным действием государства как в Украине, так и за рубежом, в том числе потому, что эти действия очевидны: они сняты на видео, задокументированы и есть много свидетелей тех событий.

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«Эти действия как преступные оценили публично и Президент Украины, и генпрокурор. То есть, никаких сомнений нет в том, что со стороны государства, агентами государства, официальными лицами государства было совершено преступление против мирных протестующих», - считает Сирый.

По его словам, государство может снять подозрение с должностного лица Попова и перевести подозрение на другое официальное лицо, но оно не может снять ответственность со всех официальных лиц, «тогда оно снимает ответственность с себя самого, а это невозможно, пока оно существует как государство».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

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14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Cегодня, 12 февраля, газета «Сегодня» со ссылкой на источники сообщила, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.

Позже в прокуратуре Киева подтвердили эту информацию, уточнив, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний.

*** Комиссия по расследованию нарушений прав человека в Украине создана 27 января 2014 года. Ее деятельность направлена на расследование нарушений прав человека во время реализации гражданами права на мирные собрания, начиная с 30 ноября 2013 года.