ГАИ Киева призывает водителей быть осторожными на дороге в ближайшие три дня

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичного управления ГАИ, по данным Гидромецентра, с 13 по 15 февраля на территории Киева будет дождить, также будет наблюдаться туман.

Все эти факторы значительно осложняют условия для движения транспортных средств и могут привести к возникновению аварийных ситуаций и ДТП, предостерегают в ГАИ.

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В связи с этим столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, строго придерживаться скоростного режима, безопасной дистанции движения. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.

ГАИ также напоминает, что в условиях недостаточной видимости (осадки, туман, и тому подобное) необходимо передвигаться с включенными фарами ближнего света или противотуманными фонарями; максимально снизить скорость и увеличить дистанцию с транспортными средствами, которые движутся впереди.