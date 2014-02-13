В Киеве освободили еще 20 подозреваемых в беспорядках на Грушевского - прокуратура
10:23, 13 февраля 2014Киев
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Вчера по ходатайствам прокуроров районные суды столицы вынесли постановления об изменении меры пресечения еще 20 подозреваемым в массовых беспорядках на улице Грушевского с содержания под стражей на домашний арест и личное обязательство.
20 подозреваемым суд изменил меры пресечения / Фото : an.od.court.gov.ua
«Решение столичных прокуроров ходатайствовать об освобождении из-под стражи указанных лиц следует считать очередным шагом правоохранительных органов, направленным на мирное урегулирование конфликтной ситуации в городе Киеве», - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Киева Яна Соболевская.
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Сейчас меры не связанные с содержанием под стражей применен к 60 подозреваемых в январских массовых беспорядках в столице, заявили в прокуратуре.
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