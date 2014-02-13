В Киеве освободили еще 20 подозреваемых в беспорядках на Грушевского - прокуратура

«Решение столичных прокуроров ходатайствовать об освобождении из-под стражи указанных лиц следует считать очередным шагом правоохранительных органов, направленным на мирное урегулирование конфликтной ситуации в городе Киеве», - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Киева Яна Соболевская.

Читайте такжеПрокуратура назвала условия, при выполнении которых отпустят 18 задержанных автомайдановцев

Сейчас меры не связанные с содержанием под стражей применен к 60 подозреваемых в январских массовых беспорядках в столице, заявили в прокуратуре.