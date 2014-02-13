Активисты Евромайдана установят в Киеве памятник яйцу

Как поясняют организаторы акции, члены Общественного сектора Євромайдану, установка памятника состоится сегодня в 14:00.

Памятник будет изображать писанку из гутного стекла, высотой около полуметра, расписанную характерными и узнаваемыми изображениями со всей Украины, пишет zaxid.net.

В Общественном секторе рассказывают, что "на протяжении тысячелетий яйцо для наших предков олицетворяло краткую концепцию вселенной, окружающей среды, людей и отношений между ними".

Они также напомнили сказку о «негодяе, который думал, что в своей жадности и причинении зла будет всесильным и вечным».

Организаторы акции рассказали, что «добро после многих препятствий и неудач, забрало его силу, спрятанную в яйце и восторжествовало. Имя этого негодяя - Кощей».

В некоторых украинских городах уже установлены скульптуры, изображающие расписанные яйца.

«Украинский дом», где появится очередная скульптура, был захвачен сторонниками оппозиции в конце января.