Активисты Евромайдана установят в Киеве памятник яйцу
Сегодня в Украинском доме состоится установление памятника яйцу, которое символизирует власть народа.
Как поясняют организаторы акции, члены Общественного сектора Євромайдану, установка памятника состоится сегодня в 14:00.
Памятник будет изображать писанку из гутного стекла, высотой около полуметра, расписанную характерными и узнаваемыми изображениями со всей Украины, пишет zaxid.net.
В Общественном секторе рассказывают, что "на протяжении тысячелетий яйцо для наших предков олицетворяло краткую концепцию вселенной, окружающей среды, людей и отношений между ними".
Они также напомнили сказку о «негодяе, который думал, что в своей жадности и причинении зла будет всесильным и вечным».
Организаторы акции рассказали, что «добро после многих препятствий и неудач, забрало его силу, спрятанную в яйце и восторжествовало. Имя этого негодяя - Кощей».
В некоторых украинских городах уже установлены скульптуры, изображающие расписанные яйца.
«Украинский дом», где появится очередная скульптура, был захвачен сторонниками оппозиции в конце января.