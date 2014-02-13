В Киеве неизвестные бросили бутылку с горючим веществом в Печерский райотдел милиции

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Силами работников дежурной части, которые были на суточном дежурстве, пожар сразу был локализован.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство Печерского райуправления киевской милиции. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли несколько обломков стекла от пивной бутылки с запахом бензина.

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В разговоре с вероятными свидетелями милиционеры выяснили, что приблизительно в 23.45 несколько мужчин подошли к зданию и бросили в стену бутылку. Она разбилась, после чего произошло загорание.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к указанному преступлению. Продолжается дальнейшая проверка.