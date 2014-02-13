УДАР: В трех районах Киева создали Общественную стражу, которая патрулирует улицы ночью

В Днепровском районе Киева создана Общественная стража, которая уже начала ночные патрулирования. Ранее Стражи были созданы в Деснянском и Дарницком районах столицы, сообщил заместитель председателя фракции “УДАР” в Киевсовете VI созыва Андрей Странников.

“Общественная стража - это внепартийная и внеполитическая структура. Неравнодушные жители района, несмотря на разные политические пристрастия, объединились в добровольные дружины, чтобы охранять правопорядок на улицах района, предотвращать поджоги автомобилей и другие безобразия титушек”, - сказал Андрей Странников, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

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Депутат отметил, что в Деснянском и Дарницком районе уже действуют Общественные стражи, поэтому ее создание в Днепровском районе завершило процесс формирования добровольных отрядов по охране общественного порядка на Левом берегу Киева.

«Сейчас Общественная стража Днепровского района состоит из 14 автомобилей и полусотни граждан, которые патрулируют улицы района в ночное время. Я призываю всех активных жителей района вступать в ряды Общественной стражи, чтобы вместе оберегать покой нашего с вами города”, - сказал Странников.