КГГА запланировала выделить воинам-интернационалистам 32 квартиры

Киев запланировал выделить воинам-интернационалистам в 2014 году 32 квартиры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для поддержки уровня жизнеобеспечения ветеранов Афганистана органы социальной защиты проводят ряд мероприятий.

По словам заместителя председателя КГГА Виктора Коржа, в пределах выделенных субвенций из государственного бюджета Украины обеспечиваются льготы на жилищно-коммунальные услуги, а также на услуги связи, санаторно-курортное лечение, ремонт квартир, обеспечение спецавтотранспортом и др.

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«Афганцы и воины-интернационалисты являются одной из социальных групп, которой в первую очередь должны заботиться городские власти. В первую очередь, в планах на 2014 год – увеличение финансирования общественного движения ветеранов Афганистана почти вдвое, улучшение медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения и других составляющих. На реализацию всех городских планов также направлены и социальные инициативы Президента Украины, которые являются форматором социальной политики и повседневной работы горгосадминистраций», – отметил Корж.

Как сообщал УНИАН, на днях 22 воинам-интернационалистам было вручено сообщение на получение квартир от столичной власти.