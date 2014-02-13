На двух улицах в центре Киева из-за аварии отсутствует газо- и электроснабжение
19:29, 13 февраля 2014Киев
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В Киеве из-за аварии на инженерных сетях отсутствует газо- и электроснабжение на улицах Институтская и Шелковичная.
В нескольких домах на Институтской отключен свет
Об этом сообщает Дирекция коммуникаций “Киевэнерго”.
Как отмечается, в связи с повреждением на газопроводе в районе пересечения улиц Институтская и Шелковичная, для безопасного выполнения ремонтных работ газового оборудования, «Киевгаз» обратился к “Киевэнерго” временно отключить от электроснабжения потребителей по адресам: ул. Институтская, 17/5, ул. Шелковичная, 3, 5, 7, 9.
“Киевэнерго” обещает подключить всех потребителей после завершения ремонтных работ.
“Время ремонтных работ будет зависеть от сложности повреждения”, - отмечают в энергокомпании и просят извинить за временные неудобства.
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