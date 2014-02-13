На двух улицах в центре Киева из-за аварии отсутствует газо- и электроснабжение

Об этом сообщает Дирекция коммуникаций “Киевэнерго”.

Как отмечается, в связи с повреждением на газопроводе в районе пересечения улиц Институтская и Шелковичная, для безопасного выполнения ремонтных работ газового оборудования, «Киевгаз» обратился к “Киевэнерго” временно отключить от электроснабжения потребителей по адресам: ул. Институтская, 17/5, ул. Шелковичная, 3, 5, 7, 9.

“Киевэнерго” обещает подключить всех потребителей после завершения ремонтных работ.

“Время ремонтных работ будет зависеть от сложности повреждения”, - отмечают в энергокомпании и просят извинить за временные неудобства.