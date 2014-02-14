В Киеве ночью эвакуировали два вокзала из-за "минирования"

Как сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороги, сообщение о минировании поступило в 2.35. Поскольку злоумышленник не указал, какой именно железнодорожный вокзал заминирован, правоохранителям в ночное время пришлось эвакуировать пассажиров из обеих столичных вокзалов.

Следственно-оперативные группы, прибывшие на место происшествия незамедлительно начали эвакуацию пассажиров, которые находились на территориях двух вокзалов. Всего около 400 человек покинули помещения вокзалов.

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За время обследования задержки движения поездов не допущено.

Как сообщил начальник Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороги Вячеслав Сокирко, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию лица, осуществившего ложное сообщение.

«Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности подпадают под действие ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», - отметил милиционер.