В КГГА неизвестные взломали кабинет Гереги
12:14, 14 февраля 2014Киев
0
В ночь на пятницу неизвестные вскрыли кабинет заместителя КГГА – секретаря Киеврады Галины Гереги, взломав двери.
В Киевсовете ночью был взломан кабинет Гереги
Об этом сообщил комендант Киеврады Руслан Андриенко.
По словам коменданта, доступа к тем помещениям, где находятся кабинеты чиновников, обычные митингующие не имеют. "Туда имеют доступ только сами чиновники. Мы считаем, что это провокация", - сказал он, пишет «Сегодня».
В пресс-службе Галины Гереги подтвердили факт ночного взлома. Там также сообщили, что в КГГА уже написали заявление в милицию.
Как сообщал УНИАН, ранее неизвестными была взломана дверь в кладовую Киевсовета, где хранились награды и медали. Часть была украдена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter