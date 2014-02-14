В КГГА неизвестные взломали кабинет Гереги

Об этом сообщил комендант Киеврады Руслан Андриенко.

По словам коменданта, доступа к тем помещениям, где находятся кабинеты чиновников, обычные митингующие не имеют. "Туда имеют доступ только сами чиновники. Мы считаем, что это провокация", - сказал он, пишет «Сегодня».

В пресс-службе Галины Гереги подтвердили факт ночного взлома. Там также сообщили, что в КГГА уже написали заявление в милицию.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестными была взломана дверь в кладовую Киевсовета, где хранились награды и медали. Часть была украдена.