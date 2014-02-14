В Киеве горели еще 2 автомобиля

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, первое сообщение о загорании спасатели получили в 11.25. Во дворе 25-этажного жилого дома по Харьковскому шоссе, 19-А, в припаркованном автомобиле Opel Vectra пожар возник из-за короткого замыкания электропроводов, говорится в сообщении. В 11.40 огнеборцы ликвидировали возгорание. Огнем поврежден моторный отсек, элементы кузова автомобиля.

Второй пожар возник в Соломенском районе города. На обочине проезжей части дороги по просп. Победы, 45, через полчаса после того, как водитель припарковал авто Chevrolet Orlando, оно занялось. В 18:26 очевидцы вызвали на помощь спасателей. В 18:58 огнеборцы ликвидировали загорание. Огнем поврежден моторный отсек, капот, передний бампер и крылья автомобиля. Причина возникновения пожара данного автотранспортного средства устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководитель МВД Виталий Захарченко заявлял, что правоохранители усилили патрулирование в Киеве в связи с массовыми поджогами автомобилей.

В частности, в ночь на 30 января в Киеве неизвестные подожгли более 20 легковых автомобилей. В Штабе национального сопротивления заявили, что сожженные в столице автомобили принадлежали участникам Евромайдана.

МВД 1 февраля заявило о задержании в Киеве гражданина Грузии, который подозревается в поджоге автомобилей в столице.