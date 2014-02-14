В Киеве открыли памятный знак воинам-интернационалистам

По случаю 25-й годовщины выведения советских войск из Афганистана в Голосеевском районе Киева состоялся митинг и открытие первой очереди памятного знака воинам-интернационалистам на углу улицы Потехина и проспекта 40-летия Октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, память обо всех воинах-интернационалистов, погибших во время военных конфликтов и боевых действий на территории других государств, олицетворяет БМП, который в свое время прошел военные дороги Афганистана. Со временем композицию памятного знака дополнят, и упорядочат прилегающую территорию.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Виктор Корж, председатель Голосеевской райгосадминистрации Юрий Куринный, священнослужители, ветераны-участники боевых действий на территории других государств, члены Союза ветеранов-участников боевых действий в Афганистане и на территории других государств Голосеевского района города Киева.

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На церемонии открытия Корж отметил, что городская власть будет делать все возможное, чтобы поддержать воинов-интернационалистов, чтобы улучшить их жилищные условия, помочь с лекарствами и оздоровлением.

Как напомнили в пресс-службе КГГА, 2014 год объявлен Годом участников боевых действий на территории других государств.