В Киеве снова сгорел автомобиль

По сообщениям очевидцев, сгорел микроавтобус Opel, припаркованный у обочины дороги на улице Энтузиастов. В частности, практически полностью выгорела передняя часть автомобиля.

Читайте такжеВ Киеве за сутки горели 8 автомобилейНа место события прибыли сотрудники ГСЧС и милиции. Около 00:40 пожар был потушен.

По предварительным данным, никто вследствие ЧП не пострадал. Причина возгорания устанавливается.