В Киеве снова сгорел автомобиль
01:52, 16 февраля 2014Киев
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Ночью с 15 на 16 февраля в Киеве снова горел автомобиль
По сообщениям очевидцев, сгорел микроавтобус Opel, припаркованный у обочины дороги на улице Энтузиастов. В частности, практически полностью выгорела передняя часть автомобиля.
Читайте такжеВ Киеве за сутки горели 8 автомобилейНа место события прибыли сотрудники ГСЧС и милиции. Около 00:40 пожар был потушен.
По предварительным данным, никто вследствие ЧП не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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