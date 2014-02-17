На выходных в Киеве сгорели 3 автомобиля

В столице в течение 16-17 февраля горели три автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, первый вызов о возгорании автомобиля был 16 февраля в 00:36 в Днепровском районе. На проезжей части дороги по ул. Энтузиастов, 25, в припаркованном микроавтобусе Opel Vivaro возник пожар. Через 20 минут пожар был ликвидирован. Огнем поврежден моторный отсек, колесо, лобовое стекло, фара, салон и панель приборов микроавтобуса.

Следующий пожар возник в 15:56 в Подольском районе города. На территории гаражного кооператива «Чайка» по ул. Новоконстантиновская загорелся автомобиль Chevrolet Aveo. В 16:27 спасатели погасили пламя, которое охватило моторный отсек, лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, панель приборов и передние колеса автотранспорта.

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А уже 17 февраля в 03:15 печерские спасатели выехали на тушение пожара в автомобиле Mitsubishi Lancer, который стоял на обочине проезжей части дороги по ул. Подвысоцкого, 18. В 03:29 огонь ликвидировали. Под действием высокой температуры огонь повредил моторный отсек, бампер, левый подкрылок, левое переднее колесо.

Причины возгорания и материальный ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция усилила патрулирование в Киеве в связи с массовыми поджогами автомобилей.

В частности, только в ночь на 30 января в Киеве неизвестные подожгли более 20 легковых автомобилей. В Штабе национального сопротивления заявили, что сожженные в Киеве автомобили принадлежали участникам Евромайдана.

МВД 1 февраля заявило о задержании в Киеве гражданина Грузии, который подозревается в поджоге автомобилей в столице.