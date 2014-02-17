Митингующие покинули здание КГГА и оставили после себя горы мусора

Вчера около 10 часов утра комендант здания на Крещатике, 36 Руслан Андрийко у центральбного входа в КГГА подписал с представителем ОБСЕ, послом Швейцарии Кристианом Шьоненбергером документ, согласно которому здание передается под контроль ОБСЕ (Швейцария сейчас председательствует в ОБСЕ - УНИАН). После этого соответствующий акт подписал глава КГГА Владимир Макеенко, фактически получив здание в подчинение столичной власти.

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Через некоторое время после передачи здания власти, на 6 этаж КГГА ворвались неизвестные и устроили в одном из кабинетов погром. Ночью 17 февраля радикально настроенные члены движений КУПР , Нарния и Викинги снова пытались захватить здание КГГА и вернуть его Майдану.