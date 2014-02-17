Освобожденную от митингующих Киевраду закроют на дезинфекцию

"Тут все нужно убирать и подвергать санитарной обработке. Я пока не знаю сколько дней потребуется на то, чтобы все эти средства подействовали и перестали быть вредными для людей. Сейчас с каждого района пришлют по десять дворников и уборщиков, которые будут убирать здание", - сказал заместитель главы КГГА Александр Пузанов, пишут «Вести».

Больше всего разграблению подвергся третий этаж. Все кабинеты вскрыты, двери сломаны, вещи разбросаны.

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Напомним, 29 января парламент принял законопроект об амнистии арестованных участников массовых акций авторства депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко. Одним из условий амнистии было освобождение админзданий.

Как сообщалось, активисты Евромайдана, которые с декабря находились в здании Киевской горгосадминистрации, передали помещение под контроль властям.

Освобождение КГГА является условием действия принятого Верховной Радой в конце января закона об амнистии.