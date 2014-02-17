С Грушевского коммунальщики вывезли более 100 машин мусора

С частично разблокированной улицы Грушевского в центре Киева коммунальщики вывезли более 100 машин мусора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 16 февраля, на улице Грушевского городскими службами были частично разобраны баррикады и организован проезд для автотранспорта. Заместителю председателя КГГА Михаилу Костюку, который занимается вопросом транспортной инфраструктуры столицы, удалось договориться с протестующими не препятствовать работе коммунальных служб. Чтобы посторонние не мешали работе коммунальщиков, активисты Евромайдана образовали кордон, отметили в КГГА.

Работы начались вчера в обед и продолжались до 1 часа ночи. Было привлечено около 30 единиц техники вместе с самосвалами. Коммунальщики очистили улицу от сажи, колес, льда и даже помыли ее. Всего было вывезено более 100 машин мусора, говорится в сообщении.

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Сейчас улица Грушевского для проезда расчищена. Вместе с тем, там установлены металлические ворота и оборудован КПП, что было одним из требований митингующих во время переговоров, добавили в КГГА.

Сейчас, по данным пресс-службы, Костюк продолжает переговоры с активистами по разблокированию Парковой аллеи. По его словам, техника и коммунальщики готовы и, в случае успешного завершения переговорного процесса, они в любой момент смогут сразу же приступить к работе.

Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского митингующие разобрали центральную часть баррикад и построили посредине проезжей части ворота.

Парковая аллея по-прежнему заблокирована мешками со снегом.

Также перекрыты подходы к парламенту с улиц Садовой, Липской и Шелковичной.

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