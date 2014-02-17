Освобожденное активистами здание Киевсовета до сих пор не охраняется - оппозиция

Освобожденный активистами сутки тому Киевсовет до сих пор не охраняется властью.

Об этом заявила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

По ее словам, неизвестные повредили дверь в кабинет фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете. При этом никаких признаков, что произошло проникновение в кабинет, нет, отметила она.

«Из всего увиденного я могу сделать только один вывод – это инсинуация взлома кабинета, для имитации невыполнения митингующими и оппозицией договоренностей с властью об освобождении админзданий», - прокомментировала событие Мелихова.

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«Попытка взломать кабинет фракции могла быть только со стороны власти, потому что, я убеждена, митингующим это не нужно. Ведь за все три месяца революции ни одной попытки ворваться в наш кабинет не было. И только после того, как здание было передано В. Макеенко, кто-то попытался к нам зайти?! Это дешевый театр», - заявила Мелихова.

Никаких других признаков вандализма по отношению к другим кабинетам на 7 этаже здания Киевсовета (где находится кабинет фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете») выявлено не было, добавила она.

«Это не первая и, уверенна, не последняя провокация со стороны власти вокруг Киевсовета, ведь власть не хочет выполнять договоренности. Если это не так, тогда почему здание Киевсовета и КГГА, освобожденное митингующими сутки тому назад, до сих пор не охраняется должным образом?», - подчеркнула Мелихова.

Как сообщалось, 16 февраля протестующие освободили здание КГГА, несколько облгосадминистраций и часть проезда на улице Грушевского.

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