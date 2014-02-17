У медведей Потапа и Насти в Киевском зоопарке родились медвежата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге главный ветеринарный врач предприятия Инна Васильковская.

По ее словам, пока трудно сказать, сколько точно родилось медвежат, поскольку они вместе с мамой находятся в берлоге и заглянуть туда очень сложно. Однако, по наблюдениям, можно уже говорить о двух медвежатах.

В ближайшее время зоопарк планирует объявить конкурс на лучшее имя для малышей. Поручить выбор имен хотят Омельченко, поскольку он имеет непосредственное отношение к этой семье медведей, сказала Васильковская.

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Она также сообщила, что в этом году ожидают рождения в зоопарке обезьян, павианов, коней Пржевальского и оленей.

Заместитель генерального директора зоопарка по зоочасти Игорь Маричук сообщил, что в этом году зоопарк планирует расширить коллекцию животных. В то же время в связи с возможностями зоопарка это не будут «грандиозные приобретения». В частности, планируется приобрести самку обезьяны, группу кошачьих лемуров, а также лемуров варе, пополнить группу пятнистых оленей и приобрести рыжих годовалых свиней. Как отметил Маричук, для этих животных комфортные условия или уже созданы в зоопарке, или почти созданы.

Он также сообщил, что улучшаются показатели рождаемости животных. Так, в прошлом году они составили 16,6% от общего количества животных, то есть родилось 427 малышей. Количество погибших животных - 171 или 6,5% от общего количества.

Присутствовавший на брифинге Омельченко заверил, что это лучшая ситуация за последние годы. Он заверил, что контролирует ситуацию в зоопарке и очень проникается условиями содержания животных. “Я в прошлом году чаще здесь был, чем все руководство Киева”, - заявил Омельченко.

По его убеждению, руководству Киева не стоит делать поспешных выводов относительно нынешнего директора зоопарка Евгения Кирилюка.

Он также обратил внимание, что вокруг зоопарка сложилась очень напряженная ситуация, и это вредит учреждению. Омельченко предложил руководству зоопарка проводить работу, как в трудовом коллективе, так и с представителями СМИ, быть более открытыми и больше общаться с руководством Киева, другими общественными организациями.

По его словам, те корма, которые он видел в зоопарке, имеют хорошее качество и к ним не может быть претензий. Омельченко сообщил, что звонил по телефону четырем поставщикам кормов, и они сказали, что им “детсады меньше голову морочат, чем зоопарк”. “Всего, что здесь (питание - УНИАН) по качеству, не могу пока говорить о количестве, потому что не знаю, видимо, хватает. Но качество всего, что привозят сюда, не имеет сомнения”, - заверил Омельченко.