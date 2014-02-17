Киевский губернатор заявил, что не допустит создания отрядов самообороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА, ссылаясь на Присяжнюка.

Как отметили в пресс-службе, губернатор отметил, что он не формировал и не будет формировать никаких отрядов самообороны, но так же не позволит это делать и другим.

«Майдан заявил, что у них насчитывается около 20 тысяч бойцов. Казаки на востоке будут создавать особые пропускные условия... Это что, мы готовимся к противостоянию в стране? Между кем? Между собой - украинцами? Это черта, за которой нет возврата», - заявил Присяжнюк.

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В то же время он отметил, что если у кого-то в Киевской области есть желание создать общественные объединения для охраны правопорядка, то они это могут сделать только в соответствии с Законом «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы».

«При этом органы власти и местного самоуправления поддерживают такую инициативу», - заверил он.