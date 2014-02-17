В КГГА заявили, что для уборки в здании необходимо не менее 2 недель

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что понадобится по меньшей мере две недели, чтобы привести в надлежащее состояние освобожденное митингующими здание мэрии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, как говорится в сообщении, по поручению председателя горгосадминистрации Владимира Макеенко в помещении будут работать специалисты, которые оценят ущерб и спланируют работы по восстановлению здания. Ориентировочно для проведения инвентаризации понадобится по меньшей мере 10 дней.

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В первую очередь, необходимо провести уборку и санитарную обработку, а также восстановить поврежденные телекоммуникационные сети, противопожарную систему, обустроить рабочие места работников в кабинетах. Для выполнения указанных работ были привлечены коммунальщики из всех районов. Чтобы привести здание в соответствующее состояние, по оценкам специалистов, понадобится по меньшей мере две недели, подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, 16 февраля митингующие освободили и передали здание КГГА властям Киева.