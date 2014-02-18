В здании КГГА проводят генеральную уборку
В здании Киевской городской государственной администрации, которое на днях митингующие передали власти, комунальщики проводят генеральнуб уборку.
В Киевской городской государственной администрации заявляют, что понадобится по меньшей мере две недели, чтобы привести в надлежащее состояние освобожденноемитингующими здание мэрии.
Читайте такжеМитингующие покинули здание КГГА и оставили после себя горы мусора
В первую очередь, необходимо провести уборку и санитарную обработку, а также восстановить поврежденные телекоммуникационные сети, противопожарную систему, обустроить рабочие места работников в кабинетах.
Читайте такжеС Грушевского коммунальщики вывезли более 100 машин мусора
Для выполнения указанных работ были привлечены коммунальщики из всех районов. Чтобы привести здание в соответствующее состояние, по оценкам специалистов, понадобится по меньшей мере две недели, подчеркнули в КГГА.