В здании КГГА проводят генеральную уборку

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что понадобится по меньшей мере две недели, чтобы привести в надлежащее состояние освобожденноемитингующими здание мэрии.

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В первую очередь, необходимо провести уборку и санитарную обработку, а также восстановить поврежденные телекоммуникационные сети, противопожарную систему, обустроить рабочие места работников в кабинетах.

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Для выполнения указанных работ были привлечены коммунальщики из всех районов. Чтобы привести здание в соответствующее состояние, по оценкам специалистов, понадобится по меньшей мере две недели, подчеркнули в КГГА.