Из-за остановки метро в Киеве практически полностью прекратилось движение транспорта

Движение в Киеве остановилось

Как передает сервис Яндекс.Пробки автомобильное движение в столице практически остановилось из-за прекращения работы метрополитена. Сервис указывает на отметку 10 баллов - быстрее пешком. Читайте такжеВ Киеве полностью остановлено движение метроКак сообщалось ранее, в 16 часов по приказу Макеенко движение поездов метро остановили. УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что причиной является “возможна угроза террористического акта”.

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